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Депутат Крупник предложил оформление пожизненной ренты контролировать госорганами

Депутат Крупник предложил оформление пожизненной ренты контролировать госорганами

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой изменения механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя.

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