Трюдо категорически отверг вероятность для Канады войти в состав США

Канада никогда не станет 51-м штатом США, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 7 января в соцсети X в ответ на слова избранного американского лидера Дональда Трампа о необходимости для Канады стать частью Соединённых Штатов.
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