Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля прибыла в Киев, чтобы представить планы военной и политической интеграции Украины в Евросоюз, а также обсудить вопрос о её готовности к предстоящей зиме .
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