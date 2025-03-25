Борис Подопригора: «Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера»

Эксперт «Петербургского дневника» поделился мнением, насколько результативным оказался недавний телефонный разговор президентов России и США Это песенная строка Виктора Верстакова – одного из самых известных военных бардов времен афганской и чеченских войн.
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