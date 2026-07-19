Тулякам рассказали о главных политических событиях недели

Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов инициировал подачу антикоррупционных исков против судьи в отставке Игоря Пыленко, ранее возглавлявшего Тульский областной суд, подозревая его в использовании служебного положения для личного обогащения.
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