В Госдуме объяснили, что ограничение продажи алкоголя в РФ опасно: прошлый опыт СССР тому свидетельство Ольга БезродняяВопрос об алкоголизме дошел до того, что стал вопрос ограничения его продажи каждый день, кроме праздничных.