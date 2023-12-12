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РБК: В России у автодилеров началось затоваривание складов машинами из Китая

РБК: В России у автодилеров началось затоваривание складов машинами из Китая

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил о проблемах российских автодилеров. По его словам, у них скопилось порядка 175 тысяч машин из Китая, которые не удалось продать.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Минсельхоз РФ озвучил минимальную стоимость пачки сигарет в 2024 году.) да хрен с ними пусть поднимают, в этом курении нет никакой практической пользы только вред здоровью. Но вот на автомашинах кто-то крупно прогорит задрав до такого потолка цены, как говорится, недолго музыка играла недолго фраер танцевал. Как бабки есть - лафа гуляем. Как нет - надел чишмы и похилял😂🤣
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