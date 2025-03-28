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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области госавтоинспекторы несут службу в местах возможного затопления паводковыми водами

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно несут службу в Абатском районе на участке федеральной автодороги Тюмень – Омск, вдоль которой строится дамба для предотвращения затопления трассы паводковыми водами.

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