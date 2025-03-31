Россия может помочь в освобождении главы Гагаузии Евгении Гуцул

Власти Гагаузии надеются на помощь России в освобождении арестованной главы автономии Евгении Гуцул. Она была задержана в Кишиневе по обвинению в финансовых нарушениях, и обратилась к президенту Путину за поддержкой в международных структурах.
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