Когда Владимир Путин подписал указ о национализации "АгроТерры", в мире сельского хозяйства разразился настоящий ураган.
Отмена наследия Ельцина: Как один указ Путина потряс Америку и Нидерланды
Комментарии
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Игорь Василевский
Ты, тварюка с мутным фамилием, где вырос??? Не в СССР? А? Допускаю, что по скудоумию и малолетке ты даже не понимаешь, что потеряли РУССКИЕ в этом развале! Почти 26 миллионов человек! Даже такие ничтожества как ты. И мне безразниуы, что у тебя фамилия корейская. Твои родители жили в великой стране. А горлопанили за развал страны у Белого дома за ее развал - такие как ты! И что, иуда, богаче стал? Или ЕГЭ моцков добавило?? А сейчас -мне кляксу черную! Скудоумный ...
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12 мин.
Алексей Тан
Усохни гнида иудейская!.
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11 мин.
Игорь Василевский
Сказать то больше нечего??? Юдофоб?? Ты, неумный, пооосторожнее с такими словами. Обидишь еще какого ни бцдь знатного изю - и за ксенофобию присядешь.Ты понял это, гаденыш? Тупое...
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9 мин.
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