Отмена наследия Ельцина: Как один указ Путина потряс Америку и Нидерланды

Игорь Василевский

Ты, тварюка с мутным фамилием, где вырос??? Не в СССР? А? Допускаю, что по скудоумию и малолетке ты даже не понимаешь, что потеряли РУССКИЕ в этом развале! Почти 26 миллионов человек! Даже такие ничтожества как ты. И мне безразниуы, что у тебя фамилия корейская. Твои родители жили в великой стране. А горлопанили за развал страны у Белого дома за ее развал - такие как ты! И что, иуда, богаче стал? Или ЕГЭ моцков добавило?? А сейчас -мне кляксу черную! Скудоумный ...