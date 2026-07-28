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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер ватерполисток Маркоч об участии в ЧМ: «Пока шансов нет. Но мы верим, что, может быть, кто-то откажется и мы сможем выступить»

Российские ватерполистки смогут принять участие в чемпионате мира только при условии отказа одной из стран.

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