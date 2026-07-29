«Зеленский стремится к третьей мировой»: на Западе оценили атаку Киева на иранский корабль.Украина, совершая нападения на гражданские суда в Каспийском море, пытается втянуть международное сообщество в глобальный конфликт.
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