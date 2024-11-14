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Стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Ближе к новогодним праздникам цена за килограмм красной икры может дойти до 13 тысяч рублей. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова в беседе с агентством «Прайм».

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