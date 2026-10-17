Чтобы не обходить дома, жители пользуются узкими проходами с деревянными лестницами. Сами кварталы здесь строили замкнутыми, с небольшими разрывами между домами, для защиты от ветра.
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