Израиль создает буферную зону, которая займет 16% сектора Газа, – Haaretz

В настоящее время Израиль реализует в секторе Газа масштабный проект. Haaretz со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет о буферной зоне, которая займет около 16% территории палестинского анклава.
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