На улицах Братска продолжается уборка снега: задействовано 35 единиц техники и 135 дорожных рабочих

Дорожная служба работает в круглосуточном режиме и в период новогодних каникул. Ночью на улицах во всех районах города работало 10 единиц техники — чистили и посыпали дороги, заезды, остановки, готовили валы снега.
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