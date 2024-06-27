Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами.
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