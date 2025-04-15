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Путин открыл новые заводы

Путин открыл новые заводы

Мероприятие состоялось вчера. Оно было дистанционным, сообщает корреспондент УтроNews. Глава государства провел совещание с членами кабмина и принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса.

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