Путин открыл новые заводы

Мероприятие состоялось вчера. Оно было дистанционным, сообщает корреспондент УтроNews. Глава государства провел совещание с членами кабмина и принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса.
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