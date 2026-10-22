Налогоплательщик, его законный или уполномоченный представитель может по желанию получить бумажное налоговое уведомление для уплаты налогов на имущество и доходы за 2025 год в любом налоговом органе или уполномоченном МФЦ — независимо от того, каким способом его направили.
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