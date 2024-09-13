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В сети прославился «песий костоправ»: на видео реакция собак на остеопата бесценна

В сети прославился «песий костоправ»: на видео реакция собак на остеопата бесценна

Неожиданная реакция пса на сеансе у остеопата стала хитом сети, покорив сердца миллионов зрителей. Опубликованный в социальных сетях ролик показывает, как собака проходит сеанс мануальной терапии — по-настоящему забавным все становится к финалу.

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Комментарии
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CM
C Major
когда меня крутнули в спираль в первый раз,то глаза были такие же,как у пса
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16 час.

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