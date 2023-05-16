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Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Четыре года лишения свободы условно получила тренер по художественной гимнастике в Ярославской области, обманувшая родителей воспитанниц на более чем 3,4 млн рублей.

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