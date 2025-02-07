Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Днем российской науки

Поздравляю учёных, научных сотрудников, исследователей с Днём российской науки! Вы активно работаете над решением важнейших стратегических задач государства в экономической, социальной и оборонной сферах.
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