«Водник» одержал очередную победу в Чемпионате России

8 февраля архангелогородцы играли на домашнем стадионе «Труд» против иркутской «Байкал-Энергии»Первые 15 минут матча хозяева поля разыгрывали стандарты — северяне подали три угловых, но счёт открыть им не удалось.
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