Сергей Веселовский: Ночью снова звонил Трамп

Ночью снова звонил Трамп.Почему-то называл меня Владимиром и предлагал какую-то сделку. Я спросонья буркнул что-то про мир во всём мире, потом спросил чей Крым и попросил без запинки произнести "паляныця" и "полуныця".
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