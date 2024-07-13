Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

@ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией.
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