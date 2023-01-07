Стало известно, что США передадут Украине в новом пакете военной помощи

Опубликовано содержание нового пакета военной помощи США на $3 млрд для Украины: ► 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;► 100 бронетранспортеров M113;► 55 MRAP; ► 138 HMMWV;► 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;► 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;► 500 155-мм снарядов Excalibur;► 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);► 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;► 10 000 120-мм минометных снарядов;► боеприпасы HIMARS;► зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;► 4 000 авиационных ракет Zuni;► около 2 000 противотанковых ракет;► снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.