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ВС России в виде трофея захватили натовский бронетранспортер «М113»

ВС России в виде трофея захватили натовский бронетранспортер «М113»

Российские военные из группировки «Юг» в качестве трофея захватили под Артемовском исправный американский бронетранспортер (БТР) «М113», заявил боец ВС России с позывным Черемуха в разговоре с РИА Новости.

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