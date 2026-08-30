Как Россия приросла долларовыми миллиардерами, несмотря на санкции

На сегодняшний день долларовых миллиардеров в РФ — 151, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 аналитической компании Altrata.
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