Сложный вопрос или о том, как один чиновник "памятник фашистам" у нас с помпой открыл. Невероятно, но факт

Медвежий уголПолитикаСложный вопрос или о том, как один чиновник "памятник фашистам" у нас с помпой открыл. Невероятно, но факт автор - ГОЛОС БЕЛОГОРЬЯ Прочёл, что глава Красногвардейского района Бровченко подал в отставку.Вернуться к статье144НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССРОбязательно, чтобы на стелле были перефразированные слова К.Симонова: «Мне жаль, солдат, но раз ты прибыл чужой порядок насаждать - Ты стал врагом, и кем бы ни был, пощады был не в праве ждать!»nika_shatilovaИ ещё они пошли убивать- здесь их и похоронилиПравославный Коммунист Православный КоммунистВЫ ПРО ЭТОТ ПАМЯТНИК ???ЕБЕлена Бресловая плюсую Вам, а не Путину, меня от его поступков тошнит!Православный Коммунист Православный КоммунистИЛИ ЭТОТ ?карюкалов вячеславИли этот.Регина ТолстоброваПредатели как ие, это фашистские изверги, какие им цвет ы, какие памятники?? В кого превращают русских людей, у многих родственники погибли на фронтах.Константин СальниковОчень это всё сложно: в Карском море лежит с сентября 1944 года немецкая U-362. Экипаж 18-27 лет. Не сделали ни одного выстрела. Немцы просят, уже лет 20, поставить доску отцам и дедам. Наши не позволяют.Владимир ПлотниковПотому что не сделали не одного выстрела. За что ставить?Константин СальниковЯ о том, что послали плохо обученных ДЕТЕЙ, практически на самоубийство - во льды Арктики, где и проффи трудно. Потопил Бабанов, который до этого потерял в конвое БД-5 три судна. Потери 648 военных и гражданских.nika_shatilovaЭто из той же оперы, что и выступление подростка а немецком парламенте. Это отголосок предательства Горби и Ельцина. Все покупается и продается...NWnovichokspb waismanКогда побеждённые и их предки или потомки встречаются у своих могил и их предков-потомков - это им (своеобразный для них урок) служит напоминанием конца к которому шли убийцы. Конечно, тутошки и возможен вариант возникновения новой мести за погибших, что сегодня встречается в разных странах-обстоятельствах. Но и такие могилы-памятники служат примером для народов победителей: кто готовится к отпору нападений, тот более способен повторять подвиги победителей. Как и всегда: Добро и Зло вместе-рядом в человеческих судьбахАлександр ЯпринцевЗапрещать приезжать, конечно не надо, НО как это мероприятие обставляется идеологически. МЫ каемся и извиняемся за истребление ЗАХВАТЧИКОВ, а ОНИ - потомки захватчиков ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ГЕРОЯМИNWnovichokspb waismanКогда побеждённые и их предки или потомки встречаются у своих могил и их предков-потомков - это им (своеобразный для них урок) служит напоминанием конца к которому шли убийцы. Конечно, тутошки и возможен вариант возникновения новой мести за погибших, что сегодня встречается в разных странах-обстоятельствах. Но и такие могилы-памятники служат примером для народов победителей: кто готовится к отпору нападений, тот более способен повторять подвиги победителей. Как и всегда: Добро и Зло вместе-рядом в человеческих судьбахКомментировать
Свежие комментарии