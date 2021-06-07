Блинкен: США готовы к взаимодействию с Россией при смене ее курса

Американский лидер Джо Байден в ходе предстоящий в Женеве встречи намерен «прямо и откровенно» рассказать российскому коллеге Владимиру Путину, что можно ожидать от Вашингтона, если приписываемые Москве «агрессивные действия» будут продолжаться.