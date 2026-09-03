Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Если будет возможность, переходи, я тебя жду - тебе здесь понравится». Кто из «Зенита» уговаривал Карпукаса оставить «Локомотив»

«Если будет возможность, переходи, я тебя жду - тебе здесь понравится». Кто из «Зенита» уговаривал Карпукаса оставить «Локомотив»

«Дебют со «Спартаком» получился неудачным, так как проиграли - хотелось бы начать с победы, - поделился полузащитник «Зенита» Артем Карпукас во время своего представления болельщикам в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым