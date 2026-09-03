«Если будет возможность, переходи, я тебя жду - тебе здесь понравится». Кто из «Зенита» уговаривал Карпукаса оставить «Локомотив»

«Дебют со «Спартаком» получился неудачным, так как проиграли - хотелось бы начать с победы, - поделился полузащитник «Зенита» Артем Карпукас во время своего представления болельщикам в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге.
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