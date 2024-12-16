The Spectator: Украина не сможет производить оружие после потери шахт Покровска

Паузы и перемирия – последнее, чего сейчас хочет Москва. Только в прошлом месяце российские войска освободили в пять раз больше территории, чем за весь прошлый год, так зачем же, спрашивается, останавливать успешное наступление? В этом желание РФ совпадает с представлениями Киева, полагают на Западе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии