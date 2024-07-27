Владимирский пристав приписал жительнице Бурятии долги тезки из Мурома

В результате бурятская тезка должника из Мурома утратила положительную кредитную историю.Судебный пристав из Владимирской области переадресовал долго женщины из Мурома ее полной тезке, проживающей в Бурятии, чем лишил последнюю положительной кредитной истории и едва не заставил ее расплачиваться по чужим долгам.