Нюрка – любимый зверь

Хотя основная работа нашего Центра направлена на подготовку и выпуск диких животных на волю и мы стараемся не очень прикипать к своим воспитанникам, но все же «и на старуху бывает проруха», и с кем-то из питомцев просто невозможно расстаться.
Хотя основная работа нашего Центра направлена на подготовку и выпуск диких животных на волю и мы стараемся не очень прикипать к своим воспитанникам, но все же «и на старуху бывает проруха», и с кем-то из питомцев просто невозможно расстаться.
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