Все о наших питомцах

20 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ирина ульянкина
    Малолетняя убийца ( тварина) должна быть изолирована!!!! Дети с нормальной психикой подобного не делают.Психи должны ...Полиция установил...
  • Людмила Гордиенко
    Это у кого как! Можно на кошку потратить в месяц и 1000, если кормить не качественными кормами или чем придется. Если...Озвучены ежемесяч...
  • Элеонора Коган
    Мои 5 кисок все меня любят!!!!!Любит ли вас ваша...

Нюрка – любимый зверь

Хотя основная работа нашего Центра направлена на подготовку и выпуск диких животных на волю и мы стараемся не очень прикипать к своим воспитанникам, но все же «и на старуху бывает проруха», и с кем-то из питомцев просто невозможно расстаться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх