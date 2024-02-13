Магнитная буря длинной в двое суток затронет Землю

Сегодня, 13 февраля, Землю затронет магнитная буря, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости. Согласно расчетам, она продлится двое суток и будет несильной, но, по словам руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, «возможны сюрпризы».