🏖 В 2027 году в Крыму завершат строительство дороги к курорту «Золотые пески России» Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о ходе реализации проекта на западном побережье полуострова — между Евпаторией и Саки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым