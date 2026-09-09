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test mazurok

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🏖 В 2027 году в Крыму завершат строительство дороги к курорту «Золотые пески России» Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о ходе реализации проекта на западном побережье полуострова — между Евпаторией и Саки.

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