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Иркутск Сегодня

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Грозы и сильные дожди накроют Приангарье: прогноз погоды на 11 сентября

Жителей Иркутской области сегодня ожидает неоднозначная погода. По данным синоптиков, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут дожди, а в ряде районов —  ливни с грозами и порывистым ветром.

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