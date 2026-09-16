В Кремле назвали онлайн-голосование на выборах очень удобным и надежным

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Онлайн-формат голосования на выборах показал себя как удобный и надежный, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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