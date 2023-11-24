«Роснефть» может организовать вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию без пошлин

Нефтяная компания «Роснефть» в ближайшее время может получить разрешение от правительства России на экспорт топлива в Абхазию и Южную Осетию без пошлин в рамках индикативных балансов, предположительно, исключительное право предоставят на полгода, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии