«Роснефть» может организовать вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию без пошлин

Нефтяная компания «Роснефть» в ближайшее время может получить разрешение от правительства России на экспорт топлива в Абхазию и Южную Осетию без пошлин в рамках индикативных балансов, предположительно, исключительное право предоставят на полгода, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.