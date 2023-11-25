Поэт-песенник объяснил, почему Вайкуле делает антироссийские заявления

Лайма Вайкуле в каждом публичном выступлении ругает Россию. Это выглядит очень странно, поскольку не так давно певицу прекрасно принимали в России, ее хиты повсюду звучали, а она сама хорошо зарабатывала, выступая перед россиянами.
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