Теннисистка Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа - 2024 стала неожиданной, но очень важной, и в этом успехе велика заслуга президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.