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Теннисистка Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Теннисистка Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа - 2024 стала неожиданной, но очень важной, и в этом успехе велика заслуга президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

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