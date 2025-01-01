Теннисистка Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа - 2024 стала неожиданной, но очень важной, и в этом успехе велика заслуга президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.
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