Можно ли заменить чиновников и депутатов нейросетями? Ответ дал Вассерман

Анатолий Вассерман ответил, смогут ли нейросети заменить чиновников и депутатов. "Полагаю, что в части выработки методов достижения цели люди ещё долго будут опережать любые имитаторы интеллекта", - отметил парламентарий.
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