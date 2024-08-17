Концепция изменилась: в Германии решили связать воедино государство и ВПК

Немецкое государство вновь идет по опасному пути сращивания с военно-промышленным комплексом. Инициаторами Концепции безопасности и оборонно-промышленного развития ФРГ стали министр обороны Борис Писториус из партии социал-демократов и глава минэкономики и климата Роберт Хабек от «Зеленых».
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