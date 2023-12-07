Собянин одобрил планы строительства трёх московских городских вокзалов

Ещё три московских городских вокзала появятся на станциях МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино.Проекты планировки территорий, прилегающих к третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский" утверждены правительством столицы России.
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