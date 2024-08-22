В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии