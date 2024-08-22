Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства.

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