Новая статья: ИИтоги октября 2024 г.: не так страшны боты, как их генерируют Зам...

Новая статья: ИИтоги октября 2024 г.: не так страшны боты, как их генерируютЗаменит ли ИИ человека на каждом рабочем месте? Скорее всего, в ближайшие десятилетия нет, — и даже там, где всё-таки заменит, глаз да глаз (биологический) за ним потребуется.
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