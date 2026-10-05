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Газета.ру

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Доцент Слынько: молодой гриб от переспелого можно определить по насекомым

Доцент Слынько: молодой гриб от переспелого можно определить по насекомым

Чтобы отличить старый белый гриб от молодого прямо в лесу, не трогая его руками и не заглядывая под шляпку, достаточно внимательно посмотреть на верхнюю часть, рассказала «Газете.

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