Доцент Слынько: молодой гриб от переспелого можно определить по насекомым

Чтобы отличить старый белый гриб от молодого прямо в лесу, не трогая его руками и не заглядывая под шляпку, достаточно внимательно посмотреть на верхнюю часть, рассказала «Газете.
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