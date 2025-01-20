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Первый разговор Путина и Трампа: Стало известно, о чём хочет договориться президент США

Первый разговор Путина и Трампа: Стало известно, о чём хочет договориться президент США

Сегодня, 20 января, новый президент США Дональд Трамп вступает в должность. СМИ сообщают, что одно из первых поручений политика своим помощникам – организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

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