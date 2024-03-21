«Подмочила репутацию»: Киркоров променял невесту на звезду «Дома-2»

Фанаты предупредили певца о прошлом его спутницы. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова на премии «Bravo» Социальные сетиФилипп Киркоров до скандала с «голой» вечеринкой интриговал всех намеками на скорую свадьбу с генеральным директором продюсерского центра Татьяной Тур.