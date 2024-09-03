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Российские "Грады" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Российские "Грады" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Кадры боевой работы артиллеристов в зоне проведения СВО. На Авдеевском направлении расчеты РСЗО "Град" уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение нашей пехоты вглубь обороны противника.

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